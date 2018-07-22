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أخبار البلد

السلطان قابوس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:23 م
صدى البلد
أ ش أ
بعث سلطان عُمان قابوس بن سعيد، اليوم، الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعرب السلطان قابوس - خلال البرقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بوافر الصحة والتوفيق لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب المصري الشقيق من التقدم والرقي والنماء.

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