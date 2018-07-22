السلطان قابوس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث سلطان عُمان قابوس بن سعيد، اليوم، الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو المجيدة.



وأعرب السلطان قابوس - خلال البرقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بوافر الصحة والتوفيق لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب المصري الشقيق من التقدم والرقي والنماء.