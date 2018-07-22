إجراء امتحان شهادة محو الأمية لـ 173 مجنداً من إدارة التدريب

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إجراء امتحان شهادة محو الأمية لدورة (يناير / يوليو 2018 ) لـ173 مجندا من قوة الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن تنسيقًا مع الإدارة العامة للتدريب والهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث أشرف على الإمتحانات لجنة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .





يشار إلى أنه يتم تنظيم دورتين فى هذا المجال على مدار العام حيث تبلغ مدة الدورة (ستة أشهر) يتلقى خلالها الدارسون فصولا دراسية وفقًا للمنهج المعد من الإدارة العامة للتدريب فى مجالات اللغة العربية والرياضيات .



