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حوادث

إجراء امتحان شهادة محو الأمية لـ 173 مجنداً من إدارة التدريب

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:31 م
الداخلية - ارشيفية
الداخلية - ارشيفية
مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إجراء امتحان شهادة محو الأمية لدورة (يناير / يوليو 2018 ) لـ173 مجندا من قوة الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن تنسيقًا مع الإدارة العامة للتدريب والهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث أشرف على الإمتحانات لجنة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

يشار إلى أنه يتم تنظيم دورتين فى هذا المجال على مدار العام حيث تبلغ مدة الدورة (ستة أشهر) يتلقى خلالها الدارسون فصولا دراسية وفقًا للمنهج المعد من الإدارة العامة للتدريب فى مجالات اللغة العربية والرياضيات .

يأتى ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأعضاء هيئة الشرطة خاصة المجندين لا سيما فى مجال الدعم والرعاية الثقافية إنطلاقًا من أهمية الإدراك الواعى لقيمة التعليم ورفع الوعى الثقافى لدى المجندين بوزارة الداخلية، من خلال إستراتيجية تشارك فيها مؤسسات الدولة .

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