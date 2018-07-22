انتحار شخص تحت عجلات مترو المرج

لقى شاب مصرعة تحت عجلات قطار مترو الانفاق بمحطة المرج.



وأكد شهود العيان أن الشاب لم يتخطى عمره 15 عاما، وأنه انتظر أكثر من 15 دقيقة على رصيف المحطة فى انتظار القطار، وفور اقترابه اتجه مسرعا ناحيته ليدهس جسده بالكامل.



وتوقفت حركة القطارات في اتجاه المرج لحين انتشال الجثة ومحاولة التواصل مع ذويه.