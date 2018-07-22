ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

انتحار شخص تحت عجلات مترو المرج

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:27 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
محمد زهير
لقى شاب مصرعة تحت عجلات قطار مترو الانفاق بمحطة المرج.

وأكد شهود العيان أن الشاب لم يتخطى عمره 15 عاما، وأنه انتظر أكثر من 15 دقيقة على رصيف المحطة فى انتظار القطار، وفور اقترابه اتجه مسرعا ناحيته ليدهس جسده بالكامل.

وتوقفت حركة القطارات في اتجاه المرج لحين انتشال الجثة ومحاولة التواصل مع ذويه.

ترشيحاتنا

عميد كلية أصول الدين يعتذر عن منصبه وتكليف آخر للقيام بأعماله

السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة في 3 أشهر وهناك فرق بين التضحيات والتدمير

اكتشف قائمة بأ8 أطعمة تعمل على تحسين الدورة الدموية وتنظيف الشرايين

مدرب ليفربول يرد على منتقديه بسبب صفقة الحارس الأغلى في التاريخ

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2018.. وزير التعليم العالي يعقد مؤتمرا لإعلانها اليوم.. وصدى البلد ينفرد بنشر تفاصيل مجاميع القبول بالكليات الطبية.. ويكشف عن مفاجأة بخصوص كليات الهندسة

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

شاهد.. رسالة السيسي لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية

بث مباشر.. السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية

التمويل العقاري: مبادرة المركزي حققت نجاحا كبيرا مع محدودي الدخل

كوب من هذا المشروب لحرق الدهون العنيدة بسرعة مذهلة

عفروتو: جوزيه ذبحني في الأهلي.. ورفضت الانتقال إلى الزمالك

السيسي: تدمير بلادنا هيكون من جوانا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين
السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة في 3 أشهر وهناك فرق بين التضحيات والتدمير
السيسي: صارحت الشعب بالحقيقة والتحديات ورفضت اتباع سياسة المسكنات..فيديو
السيسي: تدمير بلادنا هيكون من جوانا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟