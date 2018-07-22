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تصادم سيارات بالطريق الدائري.. وتعطل أخرى بمحور 26 يوليو.. فيديو

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:30 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء مجدي
قال اللواء محمد الشربيني مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة، إن الحالة المرورية جيدة على جميع المحاور والطرق، لافتًا إلى أن هناك تصادماً بين 3 سيارات أعلى البساتين على كوبري الدائري.

أشار "الشربينى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلاميتان رشا مجدى وداليا أيمن المذاع على فضائية "صدى البلد"،اليوم الأحد،إلى أن الحادث لم يسفر عن أى إصابات وتم رفع آثار الحادث.

ولفت "الشربينى" إلى انتهاء عمليات الإصلاح بطريق إسكندرية الصحراوى الكيلو 76 وعودة حركة المرور لطبيعتها، كما شهد محور 26 يوليو القادم من أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان تعطل سيارة فى المنتصف مما أثر على الحركة المرورية بهذا الطريق.

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