تصادم سيارات بالطريق الدائري.. وتعطل أخرى بمحور 26 يوليو.. فيديو

قال اللواء محمد الشربيني مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القاهرة، إن الحالة المرورية جيدة على جميع المحاور والطرق، لافتًا إلى أن هناك تصادماً بين 3 سيارات أعلى البساتين على كوبري الدائري.





أشار "الشربينى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلاميتان رشا مجدى وداليا أيمن المذاع على فضائية "صدى البلد"،اليوم الأحد،إلى أن الحادث لم يسفر عن أى إصابات وتم رفع آثار الحادث.



