عفروتو: جوزيه ذبحني في الأهلي.. ورفضت الانتقال إلى الزمالك

أكد مصطفى عفروتو، لاعب الأهلى السابق وفريق صحم العمانى، أن البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلى، سبب رحيله عن القلعة الحمراء قبل عدة سنوات.





وقال "عفروتو"، فى تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عندما عاد جوزيه لتدريب الأهلى بعد رحيل حسام البدرى صافح جميع اللاعبين فى أول مران داخل غرفة خلع الملابس وقال لى كلمة أغضبتنى واستنتجت منها أننى لن أشارك من جديد مع الفريق".





وأضاف لاعب فريق صحم العمانى، أنه تعرض للظلم خلال فترة ولاية جوزيه لتدريب الأهلى، مؤكدا أنه صُدم من الوضع بعد رحيله عن الأهلى بسبب العشوائية الموجودة.



