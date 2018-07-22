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رياضة

عفروتو: جوزيه ذبحني في الأهلي.. ورفضت الانتقال إلى الزمالك

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:33 م
مصطفى عفرتو
مصطفى عفرتو
عمرو الحلوانى
أكد مصطفى عفروتو، لاعب الأهلى السابق وفريق صحم العمانى، أن البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلى، سبب رحيله عن القلعة الحمراء قبل عدة سنوات.

وقال "عفروتو"، فى تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عندما عاد جوزيه لتدريب الأهلى بعد رحيل حسام البدرى صافح جميع اللاعبين فى أول مران داخل غرفة خلع الملابس وقال لى كلمة أغضبتنى واستنتجت منها أننى لن أشارك من جديد مع الفريق".

وأضاف لاعب فريق صحم العمانى، أنه تعرض للظلم خلال فترة ولاية جوزيه لتدريب الأهلى، مؤكدا أنه صُدم من الوضع بعد رحيله عن الأهلى بسبب العشوائية الموجودة.

وتابع عفروتو: "الزمالك فاوضنى فى تلك الفترة وتحدث معى التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال توليهما تدريب الفريق لكننى لم أوقع للزمالك"، مضيفا، "إبراهيم حسن كلمنى وقتها وذهبت لمقابلته وقدم لى عرضًا للانضمام للزمالك لكنى رفضت، ورغبتى تمثلت فى محاولة التألق مع الأهلي".

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