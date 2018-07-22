السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل مصر الغالية وقدموا في سبيل رفعة مصر كل ما يملكون، ونقول لأسرهم إن تضحيات أنبنائكم وأبناءنا محل تقدير كبير من شعب مصر كله الذي يعرف حجم ما ضحيتهم به من أجل أن يعيش كل مصري ومصرية في أمان وسلام.



وتابع الرئيس في كلمته التي ألقاها خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، إن الدولة تمضي في تنفيذ رؤية استراتيجية كاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات نقوم بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل يراعي محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا بأقصى ما نستطيع من إخلاص ويتيح الفرصة والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجة في جميع أوجه حياتنا.



وأجدد العهد معكم بأن تواصل الدولة بذل أقصى الجهد وبأفضل الأساليب والمناهج العلمية ليس فقط لتشييد المشروعات التنموية الكبرى ذات العائد الملموس لكن قبل ذلك بناء الإنسان المصري إنسان يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث وثقافة راقية، إنسان يستطيع مواجهة تحديات العصر وما يليه ويستطيع من خلال المخزون الحضاري العميق للشعب المصري تحقيق المعجزات في أقل وقت ممكن.