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برلمان

برلماني: تدشين صندوق مصري سعودي يعني ضخ المزيد من الاستثمارات

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:52 م
مصر والسعودية
مصر والسعودية
أمينة الدسوقى
قال النائب أحمد فرغل عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن تعاون مصر مع الدول العربية وخاصة السعودية يعنى إضافة كبيرة للدولة فضلا عن ضخ المزيد من الاستثمارات بعد تدشين صندوق مصرى سعودى سيادي برأسمال 16 مليار دولار.

وتابع فرغل فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأموال الخارجية تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام، لافتا إلى أنه لابد من الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول ماهية الصندوق وما هي الواجبات والحقوق، وفي أي المجالات سيتم استثمار الأموال وضخها.

وكانت وزارتا الاستثمار والتخطيطقد كشفتا عن تدشين صندوق استثمارى «مصرى - سعودى» برأس مال 16 مليار دولار لضخ استثمارات سعودية فى مصر وتنمية سيناء.

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