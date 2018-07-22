هيونداي تكشف عن نسخة آيرون مان بمعرض كوميك-كون 2018

كشفت هيونداي خلال مشاركتها في معرض "كوميك كون" للرسوم الفكاهية، عن نسخة خاصة من سيارتها الجديدة كونا، وأطلقت الصانعة الكورية نسخة "آيرون مان" من السيارة الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات SUV خلال مشاركتها في دورة 2018 من المعرض الدولي الشهير المقام بمدينة سان دييجو الأمريكية وذلك ضمن جناح "مارڤل" بالمعرض.. وتعيد السيارة إلى الأذهان بدلة "آيرون مان" في فيلم الشخصيات الخارقة الشهير من إنتاج ستوديوهات "مارڤل" وذلك بعناصر التصميم الداخلي والخارجي المبتكر لإصدارها الخاص هذا.





ومن المقرّر أن تتيح هيونداي السيارة كونا بنسخة "آيرون مان" ضمن إصدار عالمي محدود الإنتاج يُنتظر أن يبدأ في ديسمبر وأن تتاح أولى وحداته للبيع في الربع الأول من 2019 في السوق الأمريكية.





وبهذه المناسبة اعتبر مينسو كيم نائب الرئيس ورئيس قسم التسويق بشركة هيونداي موتور أن التعاون المستمر بين هيونداي و"مارڤل" يمثل "طريقة رائعة لنصبح جزءًا من اهتمامات الناس ونتفاعل مع قاعدة عريضة من المعجبين المتحمّسين بشخصيات "مارڤل" السينمائية الشهيرة"، وقال: "تتجاوز علاقتنا هذه ابتكار منتجات معيّنة، إذ تهدف إلى تصميم تجارب تتوافق مع اهتمامات جمهور "مارڤل"، لذا فإن النسخة "آيرون مان" من السيارة كونا تُعدّ مثالًا يجسّد بإتقان الدمج بين عالَمَي هيونداي و"مارڤل" في مركبة واحدة خاصة نأمل أن تُثير اهتمام محبي كلتا العلامتين في جميع أنحاء العالم".





أما ميندي هاملتون النائب الأول للرئيس للشراكات والتسويق العالمي لدى "مارڤل"، فأكّدت أن إنجاز نسخة "آيرون مان" من السيارة كونا "يماثل تحقيق الرغبات للكثير من محبي عالم الشخصيات الخارقة"، وأضافت: "عندما يترعرع المرء وهو يقرأ القصص المصورة، فإنه يحلم بتحوّل تلك التقنيات والاختراعات إلى حقائق، ونأمل أن يحظى الجميع بمتعة ركوب هذه السيارة الفريدة من نوعها ليصبحوا وكأنهم يرتدون بدلة "آيرون مان" الحقيقية"!





ويتميز التصميم الخارجي من نسخة "آيرون مان" من السيارة كونا بإنارة أمامية فريدة تشمل الضوء النهاري بتصميم خاص يشبه قناع الوجه وشكل العينين في بدلة "آيرون مان"، ويمكن تمييز هذا الشكل في الأصل بسهولة باعتباره أحد أبرز مصادر الإلهام في تصميم السيارة كونا.





وتشتمل أوجُه التصميم الأخرى المحاكية لشخصية ستارك، عدا عن تصميم الواجهة الأمامية والشكل الفريد للإنارة، على رسم لقناع "آيرون مان" على سطح المركبة، وزينة فريدة على غطاء المحرك على شكل V، وشعار قناع "آيرون مان" على الرفراف الأمامي، وطبعات Stark Industries على أسفل البابين الجانبيين الخلفيين والباب الخلفي، وأسطح داخلية للمصابيح الأمامية بنقش Iron Man، وعجلات ذات تصميم خاص بمقاس 18 بوصة مع أغطية مركزية عليها قناع "آيرون مان"، علاوة على نقش Iron Man على الأعمدة الخلفية للسيارة، وشبك أمامي من الكروم الداكن. أما الألوان الخارجية فهي الأحمر والرمادي المطفأ الخاصين بشخصية "آيرون مان".



