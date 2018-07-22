مجلس مدينة بلقاس يسترد 222 فدانا أملاك دولة.. صور

تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب محمد فريد الشيوى، رئيس مركز ومدينة بلقاس، من استرداد 222 فدانا أملاك دولة.



شارك في الحملة، اللواء أيمن الشافعى، نائب مدير الأمن، واللواء عماد يحيى، مساعد فرقة غرب الدقهلية ومأمور مركز الستامونى، وقوات من الشرطة وقوات من الجيش، وحاتم قابيل وغادة الحمادى، نائبا رئيس المركز، وحسام سمرة ومحسن عبد الله وكرم عبد السميع، مساعدو رئيس المركز، والبيلى الباز، معاون رئيس المركز، والمهندس رفعت بدير، مدير الزراعة، والمهندس مبروك سالم، مدير حماية الأراضى.



وأسفرت الحملة عن استرداد 108 فدادين خلف المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى إزالة محطات للخلطة الأسمنتية المتعدية على أملاك الدولة على الطريق الدولى الساحلى بجوار المنصورة الجديدة بمساحة 10 فدادين، بالإضافة إلى إزالة تعديات منازل على مطار البترول بمساحة 27 فدانا.



فيما تمت إزالة 77 إزالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة من مبانٍ بالطوب الأبيض لعدد من المنازل وشبكات للرى بالخراطيم وتسويتها بمستوى سطح الأرض، ليكون إجمالي ما تم استرداده 222 فدانا.