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القوى العاملة بالقليوبية تواصل تسليم شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:57 م
تسليم شهادات أمان
تسليم شهادات أمان
إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس فتحى دسوقى، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، استمرار توافد العشرات من العمالة غير المنتظمة بقطاعات ‏المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر المسجلين بإدارة ‏العمالة غير المنتظمة، إلى ديوان عام المديرية لتسليمهم شهادات أمان.

وقال دسوقى إن ذلك يأتى بناءً على الإخطارات التي تم إرسالها للشركات العاملين بها لتسليمهم شهادات "أمان"، وتنفيذًا لحملة "حماية" لمساندة ورعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى ‏الجمهورية، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة وزارة ‏القوى العاملة وجميع أجهزة الدولة وجميع الجهات فى المجتمع.

‏ وأضاف مدير المديرية أنه تم توجيه مدير إدارة العمالة غير المنتظمة وطاقم وفريق عمل الإدارة بالمديرية بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بتسليم الشهادات.

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