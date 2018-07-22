إصابة مرشح انتخابي ومصرع سائقه في تفجير انتحاري بشمال غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة مرشح انتخابي ومصرع سائقه في تفجير انتحاري بشمال غرب البلاد.



وذكرت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية اليوم /الأحد/ أن التفجير استهدف سيارة أكرام الله جاندابور، الذي ينتمي لحزب زعيم المعارضة عمران خان، والذي يتنافس على مقعد بالبرلمان في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم الأربعاء المقبل.



وأشارت الشبكة إلى أن التفجير أسفر عن إصابة جاندابور وثلاثة آخرين إلى جانب مقتل سائقه.



وفي واقعة أخرى، أطلق مسلحون مجهولون النار على المرشح الانتخابي أكرم دوراني في بلدة بانو بشمال غرب البلاد، إلا أن أحدا لم يصب بأذى.