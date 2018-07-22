دنا جمال تفوز ببطولة سبورتنج للتنس

فازت دنا جمال أبوحباجة، لاعبة التنس الأرضي بالنادي الأهلي، ببطولة سبورتنج، بعد تغلبها على لاعبة الصيد؛ هالة أحمد في المباراة النهائية لمرحلة عمومي السيدات.



وقدمت لاعبة الأهلي أداء قويا خلال مشوارها في البطولة التي تستمر فعالياتها حتى 29 يوليو الجاري، وجاء تتويجها باللقب عن جدارة، رغم صعوبة المنافسة بين جميع المشاركات بالبطولة.

