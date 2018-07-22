الصحة العالمية: مصر حققت إنجازا غير مسبوق

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن نجاح مصر في إطلاق خطة المسح الطبي للأمراض غير السارية في زمن قصير للغاية يعد إنجاز ودليل علي أن مصر تملك من الإمكانيات والخبرات ما يجعلها في مقدمة الدول الرائدة في تحسين المجال الصحي.



وأضاف "جبور" خلال كلمته بمؤتمر الكشف عن المسح القومي للأمراض غير السارية، أن المسح الذي أجرته مصر يعد إنجازا كبيرا ليس بمقدور اي دولة أن تنجزه في الوقت القصير الذي انجزته، لافتًا إلي أن المسح تم على عينة مكونة من 7 آلاف و200 أسرة واستهدفت الكشف عن 4 أمراض تعد في مقدمة الأمراض المسببة للوفاة وهي «أمراض القلب والأوعية، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، السكر والأوعية الدموية، السرطان».