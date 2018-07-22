ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

6 خطوات لتجنب الإنيميا مع الدايت

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:10 م
صدى البلد
رنا عصمت
يصاب بعض الاشخاص بمرض فقر الدم و الانيميا عند اتباع نظام دايت ، و هو مرض يصيب جسم الإنسان عندما تكون نسبة الهيموجلوبين منخفضة عن معدلها الطبيعي مما يجعل أعضاء الجسم لا تحصل على كفايتها من الأكسجين فيصاب الشخص بالإرهاق و الخمول و التعب و عدم التركيز بإستمرار.

ولذلك ينصح الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية ، بأن يتبع المريض عند الإصابة بهذا المرض أنظمة غذائية تعطيه معدلات عالية من الحديد و حمض الفوليك حتى تقوم بتركيز نسبة الهيموجلوبين و رفع في دمه مما يساعد أجهزة الجسم على الحصول على الأكسجين.

كيفية تجنب الانيميا مع الدايت:

1- اكل كمية كبيرة من الخضار ومن أهمها "الفاصوليا الخضراء،السبانخ، البروكلي ،الخيار".

2- الخضار الورقي مثل الخس والكبوتشي .

3- الفاكهه "التفاح -الكيوي ".

4-عصير الرمان بالبنجر .
5- الالتزام بتعليمات طبيب الدايت.
6- إجراء تحليل صورة دم لمعرفه نسبة الحديد .

ترشيحاتنا

مدرب ليفربول يرد على منتقديه بسبب صفقة الحارس الأغلى في التاريخ

المصري البورسعيدي ينعى وفاة شقيقة نجم الفريق

بالأسماء.. منح نوط الواجب من الدرجة الثانية لأوائل الكليات الحربية

كوب من هذا المشروب لحرق الدهون العنيدة بسرعة مذهلة

حقيقة تعاقد الوحدة السعودى مع طارق حامد

المنامة تكشف مؤامرة قطرية تضر علاقة البحرين بالسعودية

الرئيس السيسي يمنح قائد القوات الجوية رتبة الفريق

الزمالك يتسلح بـ8 صفقات نارية لحصد جميع البطولات

السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة في 3 أشهر وهناك فرق بين التضحيات والتدمير

السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين

أسعار العملات الأجنبية والذهب.. عيار 21 يسجل 615 جنيها.. فيديو

عفروتو: جوزيه ذبحني في الأهلي.. ورفضت الانتقال إلى الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين
السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة في 3 أشهر وهناك فرق بين التضحيات والتدمير
السيسي: صارحت الشعب بالحقيقة والتحديات ورفضت اتباع سياسة المسكنات..فيديو
السيسي: تدمير بلادنا هيكون من جوانا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟