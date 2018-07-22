6 خطوات لتجنب الإنيميا مع الدايت

يصاب بعض الاشخاص بمرض فقر الدم و الانيميا عند اتباع نظام دايت ، و هو مرض يصيب جسم الإنسان عندما تكون نسبة الهيموجلوبين منخفضة عن معدلها الطبيعي مما يجعل أعضاء الجسم لا تحصل على كفايتها من الأكسجين فيصاب الشخص بالإرهاق و الخمول و التعب و عدم التركيز بإستمرار.
ولذلك ينصح الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية ، بأن يتبع المريض عند الإصابة بهذا المرض أنظمة غذائية تعطيه معدلات عالية من الحديد و حمض الفوليك حتى تقوم بتركيز نسبة الهيموجلوبين و رفع في دمه مما يساعد أجهزة الجسم على الحصول على الأكسجين.
كيفية تجنب الانيميا مع الدايت:
1- اكل كمية كبيرة من الخضار ومن أهمها "الفاصوليا الخضراء،السبانخ، البروكلي ،الخيار".
2- الخضار الورقي مثل الخس والكبوتشي .
3- الفاكهه "التفاح -الكيوي ".
4-عصير الرمان بالبنجر .
5- الالتزام بتعليمات طبيب الدايت.
6- إجراء تحليل صورة دم لمعرفه نسبة الحديد .
ولذلك ينصح الدكتور احمد صبري استشاري السمنة و التغذية العلاجية ، بأن يتبع المريض عند الإصابة بهذا المرض أنظمة غذائية تعطيه معدلات عالية من الحديد و حمض الفوليك حتى تقوم بتركيز نسبة الهيموجلوبين و رفع في دمه مما يساعد أجهزة الجسم على الحصول على الأكسجين.
كيفية تجنب الانيميا مع الدايت:
1- اكل كمية كبيرة من الخضار ومن أهمها "الفاصوليا الخضراء،السبانخ، البروكلي ،الخيار".
2- الخضار الورقي مثل الخس والكبوتشي .
3- الفاكهه "التفاح -الكيوي ".
4-عصير الرمان بالبنجر .
5- الالتزام بتعليمات طبيب الدايت.
6- إجراء تحليل صورة دم لمعرفه نسبة الحديد .