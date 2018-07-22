وفد من جامعة المنصورة يزور الأكاديمية الوطنية الروسية

توجه وفد من طلبة ومعيدي ودارسي كلية التجارة بجامعة المنصورة لزيارة الأكاديمية الوطنية الروسية للإدارة بفولجاجراد.



ويضم الوفد كل من الدكتور طارق غلوش وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد ابراهيم السرجاني مسئول مكتب العلاقات الدولية-الملف الروسي ومنسق الاتفاقية و6 طلاب من كلية التجارة ومعيد من قسم الاقتصاد لحضور المدرسة الصيفية خلال الفترة من ١٩:٢٩ يوليو في مدينة ڤولجاجراد الروسية.



ويأتي ذلك في ظل الاتفاقية التعاون بين جامعة المنصورة والأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد والإدارة العامة والتى وقعها الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، تحت إشراف الدكتور محمد عطوة عميد الكلية.



ورحب الجانب الروسي بالوفد وتم رفع الأعلام المصرية ولافتة مكتوب عليها أهلًا وسهلا باللغة العربية دليل على توطيد العلاقات المصرية الروسية.



وفِي الْيَوْمَ التالي بدأت المدرسة الصيفية، وتضمنت 3 ورش العمل لتدريب الطلاب المصريين على المشاكل التي تواجه الادارة العامة والاقتصاد وكيفية التغلب عليها.