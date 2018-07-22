مسئول بتعليم القليوبية يزور بيانات نجاح 4 طلاب بالثانوية

أمرت النيابة الإدارية بالقليوبية بإحالة مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليه من التلاعب والتزوير في بيانات النجاح لأربعة طلاب في امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، واستخراج تلك البيانات المزورة عن دور أول لعام 2015 والمنسوب صدورها لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.



وكشفت التحقيقات رسوب الطلاب وعدم الاستدلال على بيانات طالبة منهم، بسجلات وزارة التربية والتعليم المدرج بها أسماء الناجحين في امتحان الثانوية العامة عن ذات العام، وكذا عدم الاستدلال على نجاح طالب آخر وأنه تبين نجاحه في امتحان الثانوية العامة لعام 2016 الدور الأول بمجموع 308 درجات، ووجود اثنين من الطلبة مقيدين ضمن الراسبين عن عام 2015، كما تبين عدم تدوين أرقام قسائم سداد استخراج البيانات الخاصة بعدد اثنين من الطلبة، وكذا عدم صحة أرقام قسائم سداد الرسوم الثابتة على بياني النجاح المزورين للطالبين الآخرين.



وكشفت التحقيقات في القضية رقم 148/2017 عن وجود إقرار محرر بمعرفة المتهم، باعتباره المفوض بالتوقيع في ذات الوقت بأن كافة البيانات الثابتة ببيانات النجاح محل التحقيق محررة بخط يده وكذا صحة توقيعه الثابت عليها، وأن دوره يقتصر على إثبات تلك البيانات عقب مراجعتها بمعرفة الموظفة المختصة بمراجعة بيانات النجاح محل التحقيق.



كما كشفت التحقيقات أثناء الاستعلام من الكليات التي جرى التحاق الطلبة بها وهي كليات الصيدلة والهندسة والتجارة جامعة عين شمس، عن موقف تلك الطلبة، تبين إلغاء قيدهم بالكليات المختلفة وذلك لثبوت تزوير بيانات النجاح الخاصة بهم.

