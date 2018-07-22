إحالة 8 من العاملين بوحدة صحية وطاقم نوبتجية محطة مياه بالسنطة للتحقيق

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، الأحد، إحالة 8 من العاملين بوحدة صحية، ومفتش تموين للتحقيق بسبب ترك العمل وعدم الانضباط الوظيفى، وكذا طاقم نوبتجية محطة مياه، بسبب إغلاقها.



وكان رئيس مدينة السنطة، قد تلقى تقريرا من قدرى حجازى رئيس الوحدة المحلية لقرية إشناواى، يتضمن التفتيش الإدارى على المنشآت الخدمية، بعدة قرى تابعة لنطاق الوحدة المحلية، للوقوف على مدى انتظام العمل والانضباط الوظيفى.



وأشار التقرير إلى رصد عدم تواجد طبيب و7 ممرضات وإداريين من قوة العاملين بالوحدة الصحية بقرية الروضة، وعدم تواجد مفتش التموين المكلف بمراقبة ومتابعة أحد المخابز البلدية بذات القرية بجانب تعطل الميزان الخاص بالمخبز، وكذا عدم تواجد طاقم نوبتجية محطة مياه قرية الروضة وإغلاقها.