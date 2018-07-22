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سيارات

تعيين مايك مانلى رئيسا تنفيذيا لـ فيات كرايسلر FCA

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:20 م
تعيين مايك مانلى
تعيين مايك مانلى رئيسا تنفيذيا لـ فيات كرايسلر FCA
مصباح المصرى
فى ظل تدهور الحالة الصحية لـ سيرجيو ماركيوني الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز العالمية، قرر مجلس إدارة مجموعة فيات كرايسلر FCA تسريع عملية انتقال الإدارة التنفيذية التي كانت تمضي قدمًا خلال الأشهر الماضية وتعيين "مايك مانلي" رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة.

وبناءً على ذلك سيقترح مجلس الإدارة خلال اجتماع المساهمين المقبل الذي سيتم انعقاده خلال الأيام القادم أن يتم انتخابه لمجلس الإدارة ويكون بمثابة الرئيس التنفيذي للشركة.

ومن أجل توفير السلطة الكاملة والتأكد من استمرارية العمل للشركة فقد منح المجلس على الفور مانلي جميع صلاحيات الرئيس التنفيذي وتشمل مسؤولياته الخاصة بمنطقة NAFTA.

ويواصل مانلي وفريق إدارته في تنفيذ خطة العمل لعام 2018 - 2022 التى تم تقديمها واعتمادها في 1 يونيو من هذا العام وهي خطة موضوعة لضمان مستقبل قوي ومستقل للشركة.

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