بعثة فراعنة الووشو كونغ فو تصل الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

وصلت بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو للجزائر للمشاركة في دورة الالعاب الافريقية للشباب والتي ستنطلق غدا الاثنين وتستمر حتي السبت المقبل.



ويترأس بعثة منتخب مصر العميد محمد عاشور رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للووشو كونغ ووائل ابو هيسة عضو مجلس الادارة، وتضم البعثة الجهاز الفني للفريق بقيادة احمد شعبان مدرب الساندا واحمد مبروك مدرب الاساليب و12 لاعب ولاعبة حيث يمثل فريق الساندا كريم خيري اسماعيل وزن 48 كيلو وعبدالله احمد عيد وزن 52 كيلو وشادي هشام حامد وزن 56 كيلو وزياد محمد فوزي 56 كيلو وحمدي عصام حمدي وزن 60 كيلو ومي احمد شعبان وزن 60 كيلو وعايدة سمير سعد وزن 52 كيلو بينما يمثل فريق الاساليب احمد محمد سميح ومحمود احمد علوان وسارة صلاح محمد وميار ممدوح محمد.



جدير بالذكر أن منتخب الشباب للووشو كونغ حقق انجازا كبيرا بالحصول علي المركز الثالث علي العالم في بطولة العالم التي أقيمت بالبرازيل حيث عادت بعثة منتخب مصر امس للقاهرة وشهد مطار القاهرة استقبال اسطوري للفريق.