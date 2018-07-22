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داليا أيمن: مشروعات قومية قادمة خلال الفترة القادمة.. فيديو

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:54 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قالت الإعلامية داليا ايمن ، إن هناك مشروعات قومية قادمة مثل الطرق والكبارى ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والإسكان خلال الفترة المقبلة.

ونوهت داليا في حلقتها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على صدى البلد ،اليوم الأحد، إلى التقرير الصادر من الأمم المتحدة بعنوان "جغرافيا الاستثمارات الإفريقية 2018.

وقالت إن القاهرة احتلت المرتبة الأولى بين المدن الأكثر جذبا للاستثمار في إفريقيا و المركز الـ64 عالميا ،أما محافظة الإسكندرية فجاءت كثاني مدن مصر جذبا للاستثمار، والمركز الـ23 إفريقيا».

وأكدت داليا ايمن، على تفوق مصر في التقرير على كل من جوهانسبرج الجنوب إفريقية وطنجة المغربية من أهم مناطق جذب الاستثمارات في القارة الافريقية والبوابة الرئيسية لمن أراد التوسع في إفريقيا.

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