العسال: منافسة الحكومة للقطاع الخاص فى بناء السكن الفاخر مفهوم خاطئ

قال المهندس هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن منافسة الحكومة للقطاع الخاص فى بناء السكن الفاخر هو مفهوم خاطىء لدى بعض المطورين العقاريين والمقاولين خاصة ان هناك حالة طلب متزايد على السكن تحتاج إلى تضافر كل الجهود لتلبيتها والمنافسة بين القطاع الخاص والحكومة لن تظهر الآن وربما تظهر فى وقت لاحق.



وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من الافضل ان تركز الحكومة على تلبية احتياجات محدودى الدخل فى الحصول على سكن ملائم بدلا من التركيز على الدخول فى بناء السكن الفاخر خاصة ان نسبة الطلب على السكن الخاص بمحدودى الدخل مازالت كبيرة والحكومة تحتاج إلى التركيز عليها بشكل اكبر لتلبية هذا الحجم الكبير من الطلب فى هذا الاتجاه وهى قادرة على ذلك.



واشار إلى ان يجب ان يكون هناك مزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على السكن، خاصة اننا لدينا عجز فى هذا الاتجاة كبير ناتج عن 30 عام سابقة لم يكن فيها اهتمام بتلبية الطلب المتزايد على السكن ويجب ان يكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والحكومة.



ولفت إلى ان اخر اجتماع لرئيس الوزراء مع المطورين العقاريين طالبهم فيه بضرورة البدء فى توفير السكن للطبقة المتوسطة وهو ما يوسع دائرة اهتمامات القطاع الخاص فى العمل فى السوق العقارى.