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محافظات

إنشاء وحدة إطفاء جديدة بمدينة حلايب بتكلفة 3.5 مليون جنيه

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:51 م
إنشاء وحدة إطفاء
إنشاء وحدة إطفاء
إبراهيم جادالله
طالب اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من مشروع إنشاء مبني المطافي والمبني الإداري الملحق به خلال الفترة القادمة لكي يتم افتتاحه قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا علي ضرورة التنفيذ بأعلي جودة وأن تكون مطابقة لكافة الشروط والمواصفات المتفق عليها.

أكد عبد الله أن مبني المطافي الجديد بمدينة حلايب، يٌقام بتكلفة تجاوزت 3.5  مليون جنيه، لمواجهة أي حوادث أوحرائق محتملة أو طارئة تواجه المدينة ، وأضاف أنه جارى إنشاء مبنى إدارى كامل المرافق والتشطيب .

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة لا تقصر في حق أهلها ، وأنها تبذل قصاري جهدها في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع علي مواطني وأهالي البحر الأحمر.

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