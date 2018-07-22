ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل مرشح بالانتخابات الباكستانية في هجوم انتحاري

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:10 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤول في الشرطة الباكستانية إن مرشحا من حزب حركة الإنصاف قتل في هجوم انتحاري استهدف تجمعا انتخابيا وأسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الأربعاء.

وحركة الإنصاف هي حزب لاعب الكريكيت السابق عمران خان الذي يسعى للفوز بمنصب رئيس الوزراء.

ويأتي الهجوم الذي وقع في إقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب البلاد بعد سلسلة من التفجيرات التي استهدفت تجمعات انتخابية كان أكثرها دموية هجوم انتحاري قتل 149 شخصا هذا الشهر.

وقال مسؤولان في الشرطة لرويترز إن الهجوم الذي وقع اليوم الأحد استهدف السيارة التي كان يستقلها إكرام الله جندابور الذي كان مرشحا عن الحزب لشغل مقعد في البرلمان المحلي في مدينة ديرة اسماعيل خان.

وأضاف مسؤول الشرطة زاهور أفريدي "أكرم الله جندابور قتل ونجري تشريحا للجثة".

وأظهرت لقطات مصورة من موقع التفجير ثلاثة أشخاص في السيارة وهم فاقدي الوعي وينزفون فيما لحقت بالسيارة أضرار بالغة.

وقتل أسرار الله شقيق جندابور، الذي كان وزيرا للعدل في الحكومة المحلية، في هجوم انتحاري استهدف منزله في 2013.

وأثار وقوع تفجيرات في أنحاء باكستان بالتزامن مع تكثيف الحملات الانتخابية مخاوف من تصاعد أعمال العنف في الدولة التي يقطنها 208 ملايين نسمة ويمكن للتجمعات السياسية فيها أن تجتذب عشرات الآلاف.

ترشيحاتنا

سميرة محسن تقدم نصائح إلى محمد رمضان

غامرت بحياتها لالتقاط سيلفي مع الأسد.. فكانت نهايتها مأساوية

أسعار العملات الأجنبية والذهب.. عيار 21 يسجل 615 جنيها.. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سمية الألفي

80 مليون جنيه مكافأة تأهل منتخب مصر لمونديال روسيا

صحيفة تكشف عن مكالمة اللوم والعتاب بين ماكرون ومعاونه بعد فضيحته

ليفربول في مواجهة ودية قوية أمام بروسيا دورتموند .. اليوم

رسميا.. مكالمة هاتفية تحسم انتقال فرجاني ساسي إلى الزمالك

مانشستر سيتي يجهز عرضا ضخما لضم بيانتيش نجم يوفنتوس

الرئيس السيسي يمنح قائد القوات الجوية رتبة الفريق

شاهد.. هدية مدير الكلية الحربية والخريجين للرئيس السيسي

شاهد.. تحدي كيكي.. جنون يسيطر على العالم.. وهذه قصتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين
السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة في 3 أشهر وهناك فرق بين التضحيات والتدمير
السيسي: صارحت الشعب بالحقيقة والتحديات ورفضت اتباع سياسة المسكنات..فيديو
السيسي: تدمير بلادنا هيكون من جوانا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟