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تعليم

ننشر شروط المنحة الألمانية للعشرة الأوائل بالثانوية العامة في البحيرة

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:13 م
المهندسة نادية عبده
المهندسة نادية عبده
جمالات الدمنهورى
وجهت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة  مديرية التربية والتعليم بإعداد قائمة بأسماء العشرة الاوائل من طلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظة، لترشيحهم للحصول على المنحة المقدمة من الجامعة الالمانية للحصول على درجة البكالوريوس فى تخصصات (كلية الهندسة وتكنولوجيا الاعلام – كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية – كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات – كلية العلوم التطبيقية والفنون – كلية الهندسة وعلوم المواد – برنامج الهندسة المدنية – برنامج الهندسة المعمارية – كلية الحقوق والدراسات القانونية).

يأتي ذلك فى إطار رعاية المتفوقين علميا ودراسيًا وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل تبعات المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل وكذا دعم تكافؤ الفرص بين محافظات الجمهورية فى الحصول على المنح الدراسية المجانية فى جميع التخصصات.
     
ووجهت نادية عبده، الطلاب الراغبين فى التقدم للحصول على تلك المنحة بالتقدم لمكتب القبول بالجامعة فى موعد اقصاه 30 من الشهر الجاري واستيفاء الاوراق المطلوبة وهى ملئ استمارة المنحة واجتياز اختبارات القبول والقدرات الخاصة بالجامعة وتسليم اصل الاوراق المطلوبة وهى شهادة الثانوية العامة الاصلية او مستخرج رسمي منها وخطاب من مسئولي المدرسة او المنطقة التعليمية يؤكد نوع المدرسة وترتيب الطالب على المحافظة وشهادة الميلاد الاصلية بالإضافة الى مقال يوضح فيه الطالب اسباب التقدم للجامعة ونبذه عن المحافظة التي ينتمى اليها الطالب وكذا تصوره لكيفية تطويره.

جدير بالذكر ان من شروط الحصول على المنحة ان يكون الطالب مصري الجنسية والا يكون منقولا او حاصلا على الثانوية العامة فى سنوات سابقة وان يكون متميزا اكاديميًا ومن بين العشرة الاوائل على مستوى محافظته على ان تختار الجامعة افضل اثنين من بين المتقدمين من كل محافظة.

وتشمل المنحة الدراسية مصروفات الجامعة بالكامل بداية من رسوم التقدم للقبول وحتى الحصول على درجة البكالوريوس كما تشمل المنحة ايضا السكن للمقيمين خارج القاهرة  والمواصلات والكتب والادوات الدراسية ومصروف شهري للطالب مع العلم ان الدراسة بالجامعة باللغة الانجليزية.

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