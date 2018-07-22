جون تيري يعلن اعتزال الكرة

أعلن جون تيري قائد المنتخب الإنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيا وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية بعد مسيرة دولية ومحلية حافلة بالألقاب.



وأعلنت بعض الصحف الإنجليزية، أن جون تيري لاعب البلوز تشيلسي السابق واستون فيلا الحالي حدد وجهته القادمه وهي تحليل المباريات في شبكة قنوات سكاي سبورت الإيطالية.



الجدير بالذكر ان جون تيري (صاحب 37 عامًا) فاز مع البلوز بلقب دوري الأبطال عام 2012 والدوري الأوروبي في عام 2013 وحقق معهم آخر بطولة وهي الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017 قبل ان ينتقل الي أستون فيلا ليصعد بهم الي الدوري الممتاز مرة أخرى.