توزيع 45 ألف طن أسمدة في المنوفية يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأحد، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".
ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:
محافظة أسيوط: فتح باب التقدم للمشاركة في مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة.
محافظة سوهاج: رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حملة نظافة وتجميل شوارع دار السلام.
محافظة المنوفية: وكيل زراعة المنوفية: توزيع 45 ألف طن أسمدة على المزارعين.
محافظة السويس: المحافظ يجري حركة تنقلات لرؤساء الأحياء
محافظة البحيرة: تحرير 630 مخالفة مرورية وضبط 693 متهمًا هاربًا.
محافظة الوادي الجديد: تسليم 69 وحدة سكنية لمتضرري المنطقة الأثرية بالمحافظة.
ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:
محافظة أسيوط: فتح باب التقدم للمشاركة في مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة.
محافظة سوهاج: رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حملة نظافة وتجميل شوارع دار السلام.
محافظة المنوفية: وكيل زراعة المنوفية: توزيع 45 ألف طن أسمدة على المزارعين.
محافظة السويس: المحافظ يجري حركة تنقلات لرؤساء الأحياء
محافظة البحيرة: تحرير 630 مخالفة مرورية وضبط 693 متهمًا هاربًا.
محافظة الوادي الجديد: تسليم 69 وحدة سكنية لمتضرري المنطقة الأثرية بالمحافظة.