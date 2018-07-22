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توزيع 45 ألف طن أسمدة في المنوفية يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:53 م
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأحد، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:

محافظة أسيوط: فتح باب التقدم للمشاركة في مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة.

محافظة سوهاج: رفع 21 طن مخلفات وتنفيذ حملة نظافة وتجميل شوارع دار السلام.

محافظة المنوفية: وكيل زراعة المنوفية: توزيع 45 ألف طن أسمدة على المزارعين.

محافظة السويس: المحافظ يجري حركة تنقلات لرؤساء الأحياء

محافظة البحيرة: تحرير 630 مخالفة مرورية وضبط 693 متهمًا هاربًا.

محافظة الوادي الجديد: تسليم 69 وحدة سكنية لمتضرري المنطقة الأثرية بالمحافظة.

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