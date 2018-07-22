حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة ميدان العارف بالله بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برفع كفاءة ميدان العارف بالله عقب احتفالية مولد العارف، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق الحي، مشددا على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.



جاء ذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية وخلق بيئة حضارية للمواطنين بسوهاج.



وقال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج إنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة بناحية ميدان العارف بالله عقب الانتهاء من احتفالية مولد العارف بالله بالميدان، حيث تم إزالة الأتربة وغسيل الأرصفة وسور وحوائط واجهة المسجد.



كما قام عمال الوحدة بتنظيف وصيانة أحواض الزرع، كما تم القيام بحملة نظافة بمنطقة غرب الكوبري باستخدام جميع معدات الحي الخاصة بالنظافة.



