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محافظات

إزالة تعديات على 90 فدانا بمزرعة صرف صحي في طما بسوهاج

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:00 م
إزالة
إزالة
خالد رياض
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن إزالة 6 حالات تعد على مزرعة صرف صحي بمساحة 90 فدانا في حملة مكبرة بمركز ومدينة طما.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظا عليها.

من جانبه، صرح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بأنه تم شن حملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة الزراعية (حماية الأراضي) ومباحث ومركز شرطة طما، وقوات الأمن لقطاع الشمال، وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مزرعة الصرف الصحى بنزلة عمارة التابعة لمركز ومدينة طما بمساحة بلغت 90 فدانا، وتم تسليم الأرض بعد الإزالة لمسئولى محطة الصرف الصحى.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة وإزالة التعديات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والحفاظ على أراضي الدولة.

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