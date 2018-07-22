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حوادث

ضبط 760 لتر زيت سيارات مقلد بالغردقة

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:56 م
زيت سيارات
زيت سيارات
إبراهيم جادالله
تمكنت مباحث التموين بالبحر الأحمر، من ضبط سيارة نقل محمل عليها 760 لتر زيت سيارات مقلدة لشركة عالمية.

وبحسب بيان أمني اليوم الأحد، تمكن الرائد محمد رفعت وكيل المباحث، من ضبط سيارة نقل محمل عليها 760 لتر زيت سيارات مقلدة لشركة عالمية وذلك أثناء محاولتها المرور بكمين المطار جنوبي الغردقة قادمة من قنا.

وتم ضبط سائق السيارة، والتحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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