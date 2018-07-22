فحص 152 ألف مواطن بالحملة القومية للقضاء على فيروس سى في الغربية

أعلن الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأن إجمالى عدد المترددين على العيادات المتنقلة 51293 مواطنا وتم فحص 49059 عينة تم كشف 3825 حالة إيجابية PCR وتسلمت 1957 العلاج المجانى للفيروس وتم تحويل 1001 حالة الى لجنة العلاج كما تم فحص 9561 متردد على المراكز الطبية وبفحص 8522 عينة تم كشف 455 حالة ايجابية PCR وتم تحويل 419 الى لجنة العلاج كما تم فحص 91488 عينة تم كشف 12532 حالة ايجابية تم توجيهها الى مراكز تلقى العلاج وبذلك يصبح إجمالى عدد من تم فحصهم (المسح الطبى للمواطنين) 152342 مواطنا.





وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية (مصر خالية من فيروس سى 2020) وقامت مديرية الصحة بعمل حملات للكشف على المواطنين واكتشاف الحالات المصابة بفيروس سى وصرف العلاج لهم.



