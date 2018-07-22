ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم صوم العشر الأوائل من ذى الحجة لمن يؤدي مناسك الحج

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:11 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام العشر الاوائل من ذى الحجة سُنة مستحبة ولكنها بالنسبة للحجيج لأن الحاج يكون فى مشقة وتعب بأداء مناسك الحج.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « حكم صيام العشر الاوائل من ذى الحجة بالنسبة للحاج الذى يؤدى مناسك الحج؟»: إذا كانت مناسك الحج شاقة على الحاج ولا يكون لديه القدرة على صيام العشر الأوائل فهى فى حقه ليست واجبة.

وأشار الى أنه إلا إذا كان الحاج متمتع وليس معه ما يذبح به الهدى فيصوم 3 ايام من هذه الأيام العشرة ثم يصوم السبعة بعدها فهي مستحبه لغير الحجيج ولو أراد الحاج أن يصوم منها إن كان عليه هدى ولا يجد ما يذبح به الهدى جاز له أن يصوم 3 أيام فى الحج لقوله تعالى {فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍۢ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌۭ كَامِلَةٌۭ }.

ترشيحاتنا

شاهد.. تحدي كيكي.. جنون يسيطر على العالم.. وهذه قصتها

حمودي لاعب الأهلي يقترب من الدوري الإماراتي

روحاني يكشف عن نيته في إصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات

مدرب المنتخب يكشف عن وجهته المقبلة

كوب من هذا المشروب لحرق الدهون العنيدة بسرعة مذهلة

قنوات بث مباشر مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية اليوم

أمير قطر يتوجه إلى بريطانيا.. والمعارضة تكشف أسرار الزيارة

غامرت بحياتها لالتقاط سيلفي مع الأسد.. فكانت نهايتها مأساوية

دينا الشربيني تخوض تحدي كيكي بفضل عمرو دياب

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2018.. وزير التعليم العالي يعقد مؤتمرا لإعلانها اليوم.. وصدى البلد ينفرد بنشر تفاصيل مجاميع القبول بالكليات الطبية.. ويكشف عن مفاجأة بخصوص كليات الهندسة

الجنرال النحيف.. المشير محمد عبد الغنى الجمسى.. واحد من بين أبرع 50 قائدا عسكريا في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين
السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة في 3 أشهر وهناك فرق بين التضحيات والتدمير
السيسي: صارحت الشعب بالحقيقة والتحديات ورفضت اتباع سياسة المسكنات..فيديو
السيسي: تدمير بلادنا هيكون من جوانا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟