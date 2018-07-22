آيتن عامر تحتفل بعيد زواجها بطريقة رومانسية

احتفلت الفنانة آيتن عامر بعيد زواجها بطريقة رومانسية، حيث قامت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بنشر صورة من حفل زفافها من زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، الذي أقيم في مثل هذا اليوم من شهر يوليو 2015، وعلقت عليها قائلة: "حدث فى مثل هذا اليوم، بحبك قد الدنيا".



يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر هما مسلسلا "أيوب" بطولة مصطفى شعبان، و"خفة يد" بطولة محمد سلام واللذان عرضا في رمضان الماضي.