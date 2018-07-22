إنشاء سوق مدينة القصير الجديد بتكلفة 7 ملايين جنيه

أعلن اللواء أحمد عبد الله - محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة انتهت من إنشاء سوق مدينة القصير الجديد، بهدف خدمة أهالى المنطقة بتكلفة 7 ملايين جنيه يشمل 17 محلا و2 كافيتريا ومطعم.



وأكد عبد الله أن المحافظة نفذت المشروع بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، لافتا إلى أن السوق تم تنفيذه بتصميم مميز ليتم عرض مختلف المنتجات عن طريق المحال المتواجدة بالسوق، حيث يجرى الآن استكمال الإجراءات اللازمة لتشغيلة ليستفيد أهالى القصير منه.



ونوه عبد الله بأنه تم الانتهاء من الأعمال بالسوق بشكل حضارى يتماشى مع التطوير الكائن بالمحافظة لتحسين الصورة البصرية بالمدينة ، وأيضًا العمل على جميع احتياجات الأهالى بتنفيذ مشروعات مختلفة تلبى هذه الاحتياجات.



كما كلف محافظ البحر الأحمر ، المهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير بعمل متابعة للمشروعات الجارية بجنوب المحافظة شملت المتابعة الأعمال بسوق القصير الجديد.