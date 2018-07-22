إزالة تعديات على أراضي الدولة بمساحة 16419 مترا في البحيرة

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة العميد خالد كشك، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة الواقعة بمدينة إدكو والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 26 قرار إزالة على مساحة 16419 م2 وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيدا على هيبة الدولة والحفاظ على المال العام في إطار تنفيذ القانون.



