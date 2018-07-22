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محافظات

إزالة تعديات على أراضي الدولة بمساحة 16419 مترا في البحيرة

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:03 م
إزالة
إزالة
جمالات الدمنهورى
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة العميد خالد كشك، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة الواقعة بمدينة إدكو والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم. 

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 26 قرار إزالة على مساحة 16419 م2 وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيدا على هيبة الدولة والحفاظ على المال العام في إطار تنفيذ القانون. 

من جانبها، أكدت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة واستردادها بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ، مشيرة إلى استثمار تلك الأراضى بتنفيذ مشروعات استثمارية أو خدمية عليها وتقنين أوضاع واضعي اليد وفقا للوائح والقوانين .

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