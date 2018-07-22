80 مليون جنيه مكافأة تأهل منتخب مصر لمونديال روسيا

كشف الإعلامى إسلام الشاطر عن استلام اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى ابو ريدة مبلغ 4 ملايين يورو، ما يعادل 80 مليون جنيه مصرى من الاتحاد الدولى الفيفا بشأن صعود المنتخب الوطنى لمونديال روسيا والذى فاز بلقبه المنتخب الفرنسي عقب فوزه على نظيره المنتخب الكرواتى 4/2 فى نهائي المونديال .



وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز أن المهندس هانى أبو ريد بصرف جزءا من المكافأة على مكافآت لاعبي المنتخب والجزء الآخر سيتم استخدامه فى استقدام مدير فنى عالمى على مستوى عالى لقيادة المنتخب الوطنى خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر خلال الفترة المقبلة.