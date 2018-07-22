وزير الأوقاف: إعداد خريجي الكليات العسكرية والشرطة يدعو للفخر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ما شهدناه من الإعداد المتميز بل المتفرد لخريجي الكليات العسكرية وكلية الشرطة مدعاة للفخر وشرف لكل مصري.





وأضاف وزير الأوقاف، فى بيان، أن هذا تأكيد واضح على مدى كفاءة وجاهزية قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل، فإذا ما أضيف إلى ذلك ما لمسناه ولمسه الجميع من روح عالية ووطنية متدفقة واستعداد لا نظير له للتضحية في سبيل الوطن وفدائه بالنفس والنفيس أدرك القاصي والداني أننا أمام نماذج متفردة في البذل والفداء والعطاء للوطن وحبه والانتماء إليه والتضحية في سبيله.





وتابع: صدق نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) حين وصف جند مصر بأنهم خير أجناد الأرض ، وأنهم في رباط إلى يوم القيامة ، وهو ما يتطلب منا جميعا أن نقف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية الباسلة ودولتنا الوطنية العظيمة ، خدمة لديننا ووطننا ووفاء بحقهما علينا .