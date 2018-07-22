ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وزير الأوقاف: إعداد خريجي الكليات العسكرية والشرطة يدعو للفخر

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:12 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ما شهدناه من الإعداد المتميز بل المتفرد لخريجي الكليات العسكرية وكلية الشرطة مدعاة للفخر وشرف لكل مصري.

وأضاف وزير الأوقاف، فى بيان، أن هذا تأكيد واضح على مدى كفاءة وجاهزية قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل، فإذا ما أضيف إلى ذلك ما لمسناه ولمسه الجميع من روح عالية ووطنية متدفقة واستعداد لا نظير له للتضحية في سبيل الوطن وفدائه بالنفس والنفيس أدرك القاصي والداني أننا أمام نماذج متفردة في البذل والفداء والعطاء للوطن وحبه والانتماء إليه والتضحية في سبيله.

وتابع: صدق نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) حين وصف جند مصر بأنهم خير أجناد الأرض ، وأنهم في رباط إلى يوم القيامة ، وهو ما يتطلب منا جميعا أن نقف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية الباسلة ودولتنا الوطنية العظيمة ، خدمة لديننا ووطننا ووفاء بحقهما علينا .

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يوافق على مشاركة 4 أجانب بكل فريق في المباريات

مانشستر سيتي يجهز عرضا ضخما لضم بيانتيش نجم يوفنتوس

أسعار العملات الأجنبية والذهب.. عيار 21 يسجل 615 جنيها.. فيديو

شاهد... صورة جديدة لمحمد صلاح بمران ليفربول

توخيل: رفضت تدريب فريق بايرن ميونخ

أمير قطر يتوجه إلى بريطانيا.. والمعارضة تكشف أسرار الزيارة

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

صحيفة تكشف عن مكالمة اللوم والعتاب بين ماكرون ومعاونه بعد فضيحته

بورسيا دورتموند يقترب من ضم نجم منتخب بلجيكا

موعد مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند اليوم 22/7/2018 liverpool vs borussia dortmund

آيتن عامر تحتفل بعيد زواجها بطريقة رومانسية

شاهد.. تحدي كيكي.. جنون يسيطر على العالم.. وهذه قصتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين
السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة في 3 أشهر وهناك فرق بين التضحيات والتدمير
السيسي: صارحت الشعب بالحقيقة والتحديات ورفضت اتباع سياسة المسكنات..فيديو
السيسي: تدمير بلادنا هيكون من جوانا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟