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ديني

فيديوجراف.. 7 أنواع من الصدقة تدخلك الجنة

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:41 م
إيمان طلعت
-تعرف على 7 أنواع من الصدقة تدخل الإنسان الجنة:

1) احرص على الذكر فكل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة "صدقة"

2) صلاة ركعتي الضحى فهما صدقة على صحتك وبدنك

3) إكرام الزوجة فهى من أفضل الصدقات

4) التصدق على ذى الأرحام فلها أجران أجر الصدقة وأجر صلة الرحم

5) إبتسم وانشر الإيجابية لقوله (صلى الله عليه وسلم) "تبسمك فى وجه أخيك صدقة"

6) التصدق على فقير فقال النبي( صلى الله عليه وسلم) "والصدقة تطفأ غضب الرب كما يطفأ الماء النار"

7) مساعدة الغير مهما كان شئيا بسيطا، حيث يقول رسول الله "وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك صدقة"

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