16 مليار دولار رأسمال الصندوق الاستثماري المصري السعودي.. ونواب: هدفه زيادة رؤوس الأموال إلى مصر.. وتنمية سيناء تعني إزالة الإرهاب

صندوق سيادي «مصرى - سعودى» بـ16 مليار دولار

محمد بدراوى: صندوق مصر - السعودية يزيد الاستثمارات العربية بالقاهرة

أحمد فرغلى : تدشين صندوق مصري سعودي يعني ضخ المزيد من الاستثمارات

موازنة النواب: بيان الحكومة يشمل على خطة استثمارية لتنمية سيناء

فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين الأشقاء السعوديين، دشنت مصر إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأسمال 16 مليار دولار، لضخ استثمارات سعودية فى مصر وتنمية سيناء، وذلك من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، والتركيز على تنمية المحافظات الأقل نموا لتحقيق طفرة اقتصادية تعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة مجالات النشاط الاقتصادي.وحول عائدات هذا الصندوق على الإقتصاد المصري قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن تدشين صندوق استثمارى «مصرى - سعودى»، برأسمال 16 مليار دولار، يفتح الباب أمام الاستثمارات السعودية، فى مصر، فى كافة المجالات والمشروعات التعدينية والصناعية والتعليمية عن طريق إنشاء الجامعات.وأضاف بدراوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك مساحة كبيرة أمام الاستثمارات المختلفة فى مجالات متنوعة، لافتا إلى أن مصر تسعى لاستثمار شبه الجزيرة العربية نظرا للقرب الجغرافي، وخاصة أن خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود" أعلن فى زيارته الأخيرة لمصر عن تمويل جامعة الملك سلمان بسيناء، فضلا عن اتفاقية الصندوق السعودى للتنمية لدعم مشروع تنمية سيناء بتمويل 1.5 مليار دولار، من أجل تطوير المجتمعات الريفية والمناطق العمرانية والجامعة والاستصلاح الزراعى.وأشار النائب إلى أن تدشين الصندوق السيادى يأتى فى إطار استكمال ضخ الاستثمارات العربية الخليجية فى مصر، مؤكدا أن تنمية سيناء وإقامة المشروعات بها يمثل نهاية ملف الإرهاب الذى أعاق التنمية لفترة طويلة.وعن تدشين الصندوق برأسمال 16 مليار دولار، اعتبر النائب أن هذا المبلغ يستوعب كافة المشروعات المختلفة.فيما قال النائب أحمد فرغل عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن تعاون مصر مع الدول العربية وخاصة السعودية يعنى إضافة كبيرة للدولة فضلا عن ضخ المزيد من الاستثمارات بعد تدشين صندوق مصرى سعودى سيادي برأسمال 16 مليار دولار.وتابع فرغل فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأموال الخارجية تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام، لافتا إلى أنه لابد من الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول ماهية الصندوق وما هي الواجبات والحقوق، وفي أي المجالات سيتم استثمار الأموال وضخها.وقال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تدشين صندوق استثمارى «مصرى - سعودى»، برأسمال 16 مليار دولار، سيعكس تأثيره الإيجابى على الإستثمارات مصر، فضلا عن جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية.وتابع الفقى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن بيان الحكومة يشمل على خطة استثمارية لتنمية سيناء، فضلا عن ما تقوم به الحكومة فى هذا الشأن بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بمشروعات تنموية لتشجيع الشباب على الاستثمار والعمل على تطوير سيناء لما بها من آثار عالمية سياحية لا توجد فى أى دولة أخرى.وأضاف النائب أن هناك زراعات سيناوية، لابد من استغلالها والعمل على تنميتها، فضلا عن وجود حقوق البترول والمعادن بها.وكانت وزارتا الاستثمار والتخطيط، قد كشفتا عن تدشين صندوق استثمارى «مصرى - سعودى»، برأسمال 16 مليار دولار، لضخ استثمارات سعودية فى مصر وتنمية سيناء.