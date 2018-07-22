11 أغسطس.. أولى جلسات إعادة محاكمة محامي مطاي

حدّدت محكمة الاستئناف 11 أغسطس أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة دفاع المتهمين في أحداث مطاي وهم المحامي أحمد عيد طلب والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية أحداث عنف مطاي في المنيا والذي صدر فيها أحكام بالسجن المؤبد وعقوبة الإعدام بحق 529 متهمًا.





قبلت الدائرة السابعة بمحكمة النقض ، بنقض وإعادة الحكم الصادر بحبس أحمد عيد، المحامي بمطاي، لمدة 3 سنوات، بتهمة تعطيل سير العمل وإهانة القضاء في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محامين مطاي".



