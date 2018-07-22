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حوادث

11 أغسطس.. أولى جلسات إعادة محاكمة محامي مطاي

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:33 م
محكمة
محكمة
أيمن رياض
حدّدت محكمة الاستئناف 11 أغسطس أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة دفاع المتهمين في أحداث مطاي وهم المحامي أحمد عيد طلب والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية أحداث عنف مطاي في المنيا والذي صدر فيها أحكام بالسجن المؤبد وعقوبة الإعدام بحق 529 متهمًا.

قبلت الدائرة السابعة بمحكمة النقض ، بنقض وإعادة الحكم الصادر بحبس أحمد عيد، المحامي بمطاي، لمدة 3 سنوات، بتهمة تعطيل سير العمل وإهانة القضاء في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محامين مطاي".

ترأس هيئة الدفاع سامح عاشور، نقيب المحامين، وتشكلت من محمد طوسون، وسمير الصفتي، ومحمد الكسار المحامين، والتي دفع فيها النقيب بفساد الاتهام والإسناد، مؤكدا عدم تعطيل المرفق العام أو أحداث أي مشاغبات تؤدي إلى وقف سير العمل، وإثبات كافة ما يفيد ويدل على بطلان الحكم الصادر بالحبس.

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