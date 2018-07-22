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مرأة

6 مؤشرات كارثية لا تغفلي ظهورها على طفلك

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:11 م
صدى البلد
لمياء الياسين
أعراض عديدة للإصابة بسرطان الدم يجب أن تتوقفي عندها فهو واحد من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان، ويمكن أن تكون أعراضه صادمة للغاية.. إليك أهم أعراضه وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

1. إذا وجدت أن طفلك يصاب بالكدمات بسهولة فإنه قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الدم.

2. نزيف الأنف دون أي أسباب محددة أخرى فإنه قد يكون من الأعراض الأخرى الواضحة لسرطان الدم.

3. ضعف الشهية .. مؤشر للإصابة بسرطان الدم فعندما تبدأ الخلايا بالتراكم في المعدة مما يؤدي إلى إنتاج الأمعاء العضوية، وبالتالي تقليل الجوع.

4. الالتهابات المتكررة إذا لاحظت أن طفلك يتأثر بالعدوى باستمرار فإنه قد يكون علامة أخرى لسرطان الدم.

6. صعوبة في التنفس.. عندما تكون هناك خلايا سرطانية في الدم بسبب اللوكيميا، فإنها تبدأ في تدمير خلايا الرئتين، مما يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي مثل صعوبة في التنفس عند الأطفال.

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