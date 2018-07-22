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أخبار البلد

صحة المنوفية: لدينا 658 مصل ثعبان يكفي لمدة عام

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:35 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال الدكتور نصيف الحفناوي ،وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،إن الأمصال المضادة للدغات الثعابين موجودة ومتوفرة وهي تكفي لمدة عام حيث يوجد 658 مصلا متوفرا بكافة الوحدات والمستشفيات بالمحافظة .

وأوضح أن الحالة الأولي المصابة بلدغة " الثعبان" وصلت إلى مستشفي قويسنا المركزي بعد 4 ساعات من لدغها وكانت في حالة حرجة وتم إجراء الكشف الطبي عليها في الاستقبال وتحويلها إلي مركز السموم ومعها طبيبة من مستشفي قويسنا ولكنها توفيت في الطريق.

وأضاف الحفناوي، في تصريح خاص لـ«صدي البلد»، أن الحالة الأخري لم تتوجه إلي المستشفى علي الإطلاق وتوفيت أيضا أثناء نقلها ولم تصل لأي مستشفى.

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