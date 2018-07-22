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رياضة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ليفربول.. ومركز جيد لمحمد صلاح

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:34 م
صدى البلد
أعلن موقع "سبورتس كيدا" الإنجليزي عن أغلى خمس صفقات لنادي ليفربول الإنجليزي عبر تاريخه، وجاء على رأس القائمة فان دايك بقيمة 75 مليون يورو.

1) فان دايك:
جاء فان دايك المدافع الهولندي في المركز الأول كأغلى صفقة في تاريخ ليفربول بقيمة 75 مليون يورو، وانتقل الهولندي للريدز في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من ساوثهامبتون.

2)أليسون باكير:
حل البرازيلي أليسون، حارس روما السابق والمنتقل حديثًا لنادي ليفربول ثانيًا، ووقع أليسون للنادي منذ أيام بصفقة قاربت 65 مليون يورو، وهو أغلى حارس في التاريخ حتى الآن.

3)نابي كيتا:
كيتا الغيني صاحب 23 عاما جاء ثالثًا بصفقة تخطت 52 مليون يورو هذا الصيف قادمًا من لايبزيغ الألماني الذي حقق معهم المركز الثاني الدوري الألماني.

4)فابينيو تافاريس:
فابينيو برازيلي يلعب في مركز الظهير الأيمن لموناكو، والمنتقل حديثا للريدز، وحل رابعًا في القائمة بقيمة 43 مليون يورو.

5) محمد صلاح:
النجم المصري صاحب 26 عامًا جاء خامس أغلى خامس لاعب في تاريخ ليفربول، وانتقل صلاح العام الماضي قادمًا من روما الإيطالي بصفقة قيمتها 43 مليون يورو، وحقق معهم لقب الأفضل في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لهداف البريميرليج.

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