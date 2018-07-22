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رياضة

كالتشيو ميركاتو: باريس سان جيرمان يسعى لضم البرازيلي أليكس ساندرو

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:20 م
ساندور
ساندور
أ ش أ
يسعى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم المقبل.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن النادي الفرنسي يسعى لضم البرازيلي أليكس ساندرو من يوفنتوس الإيطالي.

وأوضح أن النادي الإيطالي لا يريد التفريط في خدمات لاعبه، إلا أنه ينتظر العرض الرسمي من الفريق الباريسي. 

وأشار إلى أنه بالرغم من تمسك يوفنتوس بساندرو، إلا أنه حدد سعرًا للتخلي عنه، هو 50 مليون يورو، وذلك بعد نية اللاعب في الرحيل.

ونوه بأن إدارة السيدة العجوز تبحث عن بدائل تحسبًا لرحيل ساندرو، في مقدمتها مارسيلو، لاعب ريال مدريد، وماتيو دراميان ظهير مانشستر يونايتد.

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