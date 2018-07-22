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حوادث

ضبط 1054 مخالفة مرورية وتحصيل 47950 جنيها غرامات فورية بالغربية

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:10 م
صورة أرشيفية - مخالفات
صورة أرشيفية - مخالفات مرورية
أحمد على
ضبطت مباحث المرور بالغربية اليوم 1054 مخالفة مرورية وتحصيل 47950 جنيها كغرامات فورية بطنطا والمحلة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أشرف المرسي مدير مباحث المرور، يفيد بنتائج الحملات الأمنية في مجال ضبط المخالفات المرورية 38 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و37 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و297 مخالفة على نموذج 125 وتم التصالح الحالات فى 650 حالة مقابل تحصيل مبلغ 47950 جنيها كغرامات فورية.

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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