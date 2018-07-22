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رياضة

كلوزه يتوقع أن يحقق مبابي إنجازا تاريخيا مع منتخب فرنسا

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:07 م
كلوزه
كلوزه
أ ش أ
توقع الألماني ميروسلاف كلوزه أسطورة المنتخب الألماني تحقيق الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان لإنجاز تاريخي بعد مستواه المميز في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال كلوزه - في تصريحات لصحيفة (لو باريزيان) الفرنسية اليوم /الأحد/ - "بالنظر إلى عمره يمكنه أن يلعب 4 نهائيات لكأس العالم"، مضيفا: "من الممكن أن يتجاوز الرقم القياسي الخاص بي (16 هدفًا في المونديال)، لكن من أجل ذلك يجب أن تظل فرنسا قادرة على المنافسة لسنوات عديدة".

وتابع: "أنه ماهر وهادئ في الأمتار الأخيرة في الملعب، كما أنه مقاتل ممتاز ولديه قدرات مثيرة حيث يجمع بين كل الصفات ليصبح واحدًا من أفضل المهاجمين في العالم"..ناصحا إياه بمواصلة العمل الجاد والتواضع خلال مسيرته الكروية.

وعن الكرة الذهبية، قال كلوزه: "إنه مرشح للفوز بها، لكن هناك أيضا جريزمان ومودريتش، كما يوجد كريستيانو رونالدو الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ولكن يمكن أن يحدث العديد من الأشياء حتى الإعلان عن صاحب الجائزة".

يشار إلى أن الألماني ميروسلاف كلوزه يعد الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم؛ حيث سجَّل 16 هدفًا خلال 4 نهائيات شارك فيها كما أنه توج بالكأس في عام 2014.

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