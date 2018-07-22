مي كساب تحول حسابها على إنستجرام إلى ألبوم لأعمالها القديمة

نشرت الفنانة مي كساب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كل بوسترات أغانيها، ومن ضمن تعليقاتها على أحد البوسترات قائلة: "النجاح الأول غمض عينيك مي كساب مجد القاسم 2002 /2018 ياااااااه مشووووووار".

من ناحية اخرى قاربت مي على الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "أنا لسه هنا" والذى من المقرر أن يطرح خلال الأيام القلية المقبلة.الألبوم يضم 10 أغاني، هي: "شايفك كبير، أنا لسه هنا، فين الضحكة، اتحملني، في من ده، ببساطة، البورم، جوزي وحبيبتي، متغيرة، قلب مي"، ويشترك زوج مي، الفنان الشعبي "أوكا"، في توزيع بعض الأغاني بالألبوم.