الصحة: 63%؜ من المصريين مصابون بزيادة الوزن و35٪؜ بالسمنة

قال الدكتور محمد جاد، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن أسباب انتشار الأمراض غير السارية المتمثلة في «أمراض القلب والأوعية الدموية، الجهاز التنفسي المزمنة، السكر، والسرطان» يمكن الوقاية منها وتجنبها حال محاربة المسببات الرئيسية والتي من أبرزها «التبغ، السمنة المفرطة، الإفراط في استخدام الملح، سوء التغذية».



عرضت الدكتورة علا خير الله مدير إدارة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة نتائج المسح القومي للأمراض غير السارية، الذي تم إجراؤه علي عينة من المواطنين والتي أكدت أن 22.8٪؜ من العينة مدخنون، ومتوسط الإنفاق شهريا 410 جنيهات، مشيرة إلى أن المسح أثبت أن هناك إقبال نسبة كبيرة من العينة علي الشيشة والذي يعد بمثابة ناقوس خطر.



أكدت مدير إدارة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة والسكان، أن من أبرز نتائج المسح أن هناك 90% من المصريين لا يحصلون علي الوجبة الغذائية السليمة، كما أن هناك 17%؜ من المصريين يتناولون أغذية محفوظة ومصنعة، و80٪؜ لا يمارسون الرياضة بصورة منتظمة، و63٪؜ من المصريين لديهم زيادة في الوزن، و35٪؜ مصابون بالسمنة والتي تعد من أهم مسببات أمراض السكر والقلب.

