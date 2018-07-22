ضبط مصور متهم بالاستيلاء على أجهزة طبية من معمل بالبساتين

تمكنت مباحث البساتين، اليوم الأحد، من ضبط مصور فوتوغرافي لقيامه بارتكاب وقائع سرقة أجهزة تحاليل طبية بأسلوب المفتاح المصطنع.





وتلقى قسم البساتين بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة أجهزة تحاليل طبية من داخل معمل للتحاليل الطبية "ملكة".





وتبين قيام أحد الأشخاص بعرض أجهزة مماثلة للأجهزة المستولى عليها للبيع على أحد مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".





وجرى ضبط أشرف.ن.س 46 سنة "مصور فيتوغرافى" والسابق إتهامه بقضية "مصنفات فنية" وبحوزته "103,600" جنيه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقيامه بسرقة اجهزة التحاليل الطبية بأسلوب المفتاح المصطنع.



