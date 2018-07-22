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صحة المنيا: خطة لتحويل مستشفى البيهو بسمالوط إلى معهد فني

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:36 م
دكتورة أمنية رجب
دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا
أيمن رياض
أعلنت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم إدراج مبنى مستشفى قرية البيهو بمركز سمالوط ضمن خطة التطوير لوزارة الصحة بعد معاينة المبنى تمهيدا لتحويله إلى معهد فنى صحى.

أوضحت وكيل الوزارة في تصريحات لها ردا على شكاوي بعض المواطنين بسبب ضعف الخدمات والإمكانيات بالمستشفى ، أن المستشفى يخدم حوالي 27 ألفا و697 نسمة.

ويقدم المستشفى جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها ضمن وحدات طب الأسرة ، والتي تشمل ( عيادة خارجية ، عيادة أسنان ، تنظيم أسرة ، خدمات رعاية الأمومة والطفولة ، تطعيمات ، معملا ومتوطنة ).

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