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حوادث

ضبط 2 من قائدي السيارات يتعاطون المواد المخدرة بشوارع الغربية

الأحد 22/يوليه/2018 - 03:36 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
أحمد على
ضبطت مباحث المرور بالغربية اليوم الأحد 2 من قائدي السيارات بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة فى حملة مكبرة على مستوي قري ومراكز المحافظة .

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أشرف المرسي مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال فحص قائدى السيارات فى ثبوت تعاطى المواد المخدرة فتم فحص 10 من قائدى السيارات أسفرت عن ثبوت إيجابية عدد 2 حالة وفقا للكواشف الاستدلالية .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق فى الوقائع المشار إليها. 

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